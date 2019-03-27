Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 143,00 150,30 -4,86 Alarko GMYO 43,74 45,46 -3,78 Turkcell 12,34 12,80 -3,59 Türk Traktör 31,34 32,50 -3,57 Global Yat. Holding 3,21 3,32 -3,31 ASELSAN 21,12 21,80 -3,12 Hektaş 10,44 10,77 -3,06 Kartonsan 342,40 352,50 -2,87 Garanti Bankası 8,21 8,45 -2,84 Şekerbank 1,09 1,12 -2,68 Koç Holding 16,71 17,16 -2,62 Anadolu Cam 3,07 3,15 -2,54 T.S.K.B. 0,77 0,79 -2,53 Akbank 5,87 6,02 -2,49 İndeks Bilgisayar 7,22 7,40 -2,43 Pegasus 26,74 27,40 -2,41 Ege Endüstri 447,70 458,30 -2,31 Parsan 9,18 9,39 -2,24 İpek Doğal Enerji 4,54 4,64 -2,16 Şişe Cam 5,88 6,00 -2,00

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)