Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|0,81
|0,87
|-6,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,28
|0,30
|-6,67
| Tekfen Holding
|21,86
|22,54
|-3,02
|Halkbank
|6,19
|6,38
|-2,98
|İhlas Holding
|0,37
|0,38
|-2,63
|Çelebi
|67,00
|68,30
|-1,90
|Garanti Bankası
|8,22
|8,34
|-1,44
|Akbank
|6,23
|6,32
|-1,42
| Karsan Otomotiv
|1,48
|1,50
|-1,33
|Kartonsan
|340,70
|345,00
|-1,25
| Hürriyet Gzt.
|0,81
|0,82
|-1,22
|Özderici GMYO
|0,82
|0,83
|-1,20
|Mavi Giyim
|38,10
|38,56
|-1,19
|Yataş
|5,08
|5,14
|-1,17
|Göltaş Çimento
|10,09
|10,19
|-0,98
|ASELSAN
|21,08
|21,28
|-0,94
| Tümosan Motor ve Traktör
|4,31
|4,35
|-0,92
| Aksa Enerji
|2,43
|2,45
|-0,82
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,24
|-0,81
|Gübre Fabrik.
|2,71
|2,73
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA