Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,71
|-2,82
| Bim Mağazalar
|80,60
|82,05
|-1,77
|Arçelik
|17,60
|17,88
|-1,57
|Anadolu Efes
|19,68
|19,99
|-1,55
|Mavi Giyim
|35,00
|35,54
|-1,52
| Tekfen Holding
|26,04
|26,44
|-1,51
|Turkcell
|12,66
|12,85
|-1,48
|Vestel
|9,57
|9,70
|-1,34
|Koç Holding
|16,60
|16,81
|-1,25
|İş Fin.Kir.
|4,93
|4,99
|-1,20
|Garanti Bankası
|8,30
|8,40
|-1,19
|Otokar
|103,10
|104,20
|-1,06
|Metro Holding
|1,05
|1,06
|-0,94
|Pegasus
|36,88
|37,20
|-0,86
|Türk Telekom
|4,70
|4,74
|-0,84
|Şişe Cam
|5,29
|5,33
|-0,75
| Galatasaray Sportif
|1,40
|1,41
|-0,71
|Verusa Holding
|19,27
|19,40
|-0,67
|Ülker Bisküvi
|19,55
|19,68
|-0,66
| ICBC Turkey Bank
|3,34
|3,36
|-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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