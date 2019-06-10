10.06.2019 13:29
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm0,690,71-2,82
Bim Mağazalar80,6082,05-1,77
Arçelik17,6017,88-1,57
Anadolu Efes19,6819,99-1,55
Mavi Giyim35,0035,54-1,52
Tekfen Holding26,0426,44-1,51
Turkcell12,6612,85-1,48
Vestel9,579,70-1,34
Koç Holding16,6016,81-1,25
İş Fin.Kir.4,934,99-1,20
Garanti Bankası8,308,40-1,19
Otokar103,10104,20-1,06
Metro Holding1,051,06-0,94
Pegasus36,8837,20-0,86
Türk Telekom4,704,74-0,84
Şişe Cam5,295,33-0,75
Galatasaray Sportif1,401,41-0,71
Verusa Holding19,2719,40-0,67
Ülker Bisküvi19,5519,68-0,66
ICBC Turkey Bank3,343,36-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi