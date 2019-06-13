13.06.2019 13:29
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi81,6584,95-3,88
Şişe Cam5,075,25-3,43
Netaş Telekom.6,296,50-3,23
ICBC Turkey Bank3,223,32-3,01
Tofaş Oto. Fab.17,2217,75-2,99
İş Fin.Kir.4,404,53-2,87
Gözde Girişim2,732,81-2,85
Özderici GMYO0,700,72-2,78
Sabancı Holding7,777,99-2,75
Akbank6,146,31-2,69
Çemtaş5,105,24-2,67
Vakıflar Bankası3,723,82-2,62
Emlak Konut GMYO1,131,16-2,59
Albaraka Türk1,131,16-2,59
Aksa Enerji2,262,32-2,59
Aselsan18,1318,61-2,58
Koç Holding16,1516,57-2,53
GSD Holding0,800,82-2,44
T. Halk Bankası5,275,40-2,41
Pegasus36,4237,30-2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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