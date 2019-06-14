14.06.2019 13:38
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış fiyatı.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20

 Kapanış fiyatı Önceki Kapanış değişim
Çelebi89,4096,00-6,87
İş Fin.Kir.4,454,60-3,26
İhlas Holding0,420,43-2,33
ICBC Turkey Bank3,083,13-1,60
Galatasaray Sportif1,341,36-1,47
T.S.K.B.0,680,69-1,45
Vakıflar Bankası3,613,66-1,37
Eczacıbaşı İlaç2,272,30-1,30
Coca Cola İçecek26,9627,30-1,25
İhlas Gayrimenkul0,820,83-1,20
Ereğli Demir Çelik7,387,47-1,20
Şişe Cam4,975,03-1,19
Tüpraş118,00119,40-1,17
Tofaş Oto. Fab.16,9117,10-1,11
Gersan Elektrik1,781,80-1,11
Şekerbank0,890,90-1,11
Trabzonspor Sportif0,900,91-1,10
Doğtaş Kelebek Mobilya0,960,97-1,03
Yataş4,204,24-0,94
Park Elek.Madencilik2,172,19-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi

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