19.06.2019 13:23
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Polisan Holding2,432,93-17,06
Vestel12,0712,42-2,82
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
Türk Hava Yolları12,9113,22-2,34
ASELSAN17,9018,33-2,34
TAV Havalimanları26,4627,00-2,00
Migros Ticaret13,0713,33-1,95
Koza Altın49,6850,65-1,92
Turkcell12,4112,65-1,90
Hektaş12,6712,91-1,86
Türk Telekom4,824,91-1,83
Tat Gıda4,374,45-1,80
Kardemir (D)2,292,33-1,72
İş Fin.Kir.4,054,12-1,70
Sasa Polyester6,416,52-1,69
İş Bankası (C)5,405,49-1,64
Karsan Otomotiv1,211,23-1,63
T.S.K.B.0,690,70-1,43
Anadolu Cam2,812,85-1,40
Koza Madencilik7,647,73-1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Polisan, Borsa İstanbul, Ekonomi

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