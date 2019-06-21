Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,42
|-3,52
|Polisan Holding
|2,24
|2,32
|-3,45
|Anadolu Efes
|19,27
|19,88
|-3,07
|İş Fin.Kir.
|3,81
|3,93
|-3,05
|Ülker Bisküvi
|19,57
|20,02
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|27,74
|28,28
|-1,91
|Koç Holding
|17,28
|17,59
|-1,76
|Arçelik
|18,98
|19,29
|-1,61
|Afyon Çimento
|3,74
|3,80
|-1,58
|Sabancı Holding
|8,20
|8,33
|-1,56
|Garanti Bankası
|8,49
|8,62
|-1,51
|Göltaş Çimento
|10,32
|10,47
|-1,43
|Turkcell
|12,35
|12,52
|-1,36
|Aksa
|9,13
|9,25
|-1,30
|Verusa Holding
|18,58
|18,82
|-1,28
|Otokar
|109,00
|110,30
|-1,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,85
|-1,18
|Migros Ticaret
|13,07
|13,22
|-1,13
|Türk Hava Yolları
|12,84
|12,98
|-1,08
|Şekerbank
|0,93
|0,94
|-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)