21.06.2019 13:26
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,371,42-3,52
Polisan Holding2,242,32-3,45
Anadolu Efes19,2719,88-3,07
İş Fin.Kir.3,813,93-3,05
Ülker Bisküvi19,5720,02-2,25
Coca Cola İçecek27,7428,28-1,91
Koç Holding17,2817,59-1,76
Arçelik18,9819,29-1,61
Afyon Çimento3,743,80-1,58
Sabancı Holding8,208,33-1,56
Garanti Bankası8,498,62-1,51
Göltaş Çimento10,3210,47-1,43
Turkcell12,3512,52-1,36
Aksa9,139,25-1,30
Verusa Holding18,5818,82-1,28
Otokar109,00110,30-1,18
İhlas Gayrimenkul0,840,85-1,18
Migros Ticaret13,0713,22-1,13
Türk Hava Yolları12,8412,98-1,08
Şekerbank0,930,94-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Polisan , Borsa İstanbul , Ekonomi

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