25.06.2019 13:29
Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,363,55-5,35
Trabzonspor Sportif0,950,98-3,06
Turkcell12,7212,90-1,40
Akbank6,856,94-1,30
Kordsa Teknik Tekstil12,2112,37-1,29
Çelebi99,70101,00-1,29
Garanti Bankası8,848,95-1,23
Soda Sanayii6,496,56-1,07
Şekerbank0,950,96-1,04
Bim Mağazalar76,4577,20-0,97
Doğan Holding1,131,14-0,88
Eczacıbaşı İlaç2,282,30-0,87
Karsan Otomotiv1,201,21-0,83
Galatasaray Sportif1,371,38-0,72
Beşiktaş Futbol Yat.1,431,44-0,69
Bera Holding1,821,83-0,55
Türk Hava Yolları12,8212,89-0,54
Koza Madencilik7,437,47-0,54
Kardemir (D)2,302,31-0,43
Netaş Telekom.6,906,93-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:57 İzmit'in ihaleleri canlı yayınlanıyor
14:57 Axess Mobil'den 7'de 7 kampanyası ile 200 TL chip-para
14:57 JP Morgan Coin denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak
14:53 Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında
14:53 Sporcu bakterisi Veillonella hareket kapasitesini arttırıyor
14:52 Mısır'da 8 muhalife gözaltı
14:52 Fındık ihracatçılarından gelecek sezon rekor beklentisi