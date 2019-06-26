26.06.2019 13:23
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,233,34-3,29
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
Arçelik19,2019,46-1,34
Koza Altın53,0553,70-1,21
Koç Holding17,6217,80-1,01
Tümosan Motor ve Traktör3,923,96-1,01
Trakya Cam3,023,05-0,98
Albaraka Türk1,151,16-0,86
Ülker Bisküvi19,6419,78-0,71
Tüpraş113,60114,40-0,70
Galatasaray Sportif1,441,45-0,69
Beşiktaş Futbol Yat.1,461,47-0,68
Türk Traktör30,7830,98-0,65
Tekfen Holding26,5826,72-0,52
Ford Otosan60,5060,80-0,49
Sabancı Holding8,228,26-0,48
Yapı ve Kredi Bank.2,412,42-0,41
Gübre Fabrik.2,602,61-0,38
Anadolu Cam2,812,82-0,35
Alarko GMYO43,4643,60-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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