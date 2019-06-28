28.06.2019 13:26
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto. Fab.19,1519,70-2,79
Koza Madencilik7,127,26-1,93
Çemtaş5,115,19-1,54
Ereğli Demir Çelik7,737,83-1,28
Yataş4,664,72-1,27
Ülker Bisküvi19,4319,68-1,27
MLP Sağlık11,7511,90-1,26
İhlas Gayrimenkul0,830,84-1,19
Tat Gıda4,204,25-1,18
Doğtaş Kelebek Mobilya0,991,00-1,00
Metro Holding1,001,01-0,99
Trabzonspor Sportif1,021,03-0,97
Otokar112,90114,00-0,96
Şişe Cam5,205,25-0,95
Polisan Holding2,202,22-0,90
Kardemir (D)2,242,26-0,88
İndeks Bilgisayar6,886,94-0,86
Soda Sanayii6,386,43-0,78
Good-Year2,622,64-0,76
Koza Altın52,9053,30-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza , Tofaş , Borsa İstanbul , Ekonomi

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