02.07.2019 13:23
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul 'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel11,9712,21-1,97
Tüpraş116,00117,90-1,61
Çemtaş5,185,25-1,33
Odaş Elektrik1,501,52-1,32
GSD Holding0,840,85-1,18
İskenderun Demir Çelik6,927,00-1,14
Kerevitaş Gıda1,761,78-1,12
Yataş4,714,76-1,05
Halkbank5,925,98-1,00
Turkcell13,3413,47-0,97
İpek Doğal Enerji5,755,80-0,86
Kardemir (D)2,332,35-0,85
Koza Madencilik7,127,18-0,84
Emlak Konut GMYO1,191,20-0,83
Verusa Holding17,8518,00-0,83
Albaraka Türk1,231,24-0,81
ASELSAN18,7018,85-0,80
Petkim4,144,17-0,72
İttifak Holding6,216,25-0,64
Ereğli Demir Çelik7,917,96-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Vestel , Ekonomi

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