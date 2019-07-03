03.07.2019 13:24
Haberler» Ekonomi» Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88
Ülker Bisküvi 19,42 20,40 -4,80
İpek Doğal Enerji 5,39 5,65 -4,60
Fenerbahçe Futbol 7,59 7,91 -4,05
Hürriyet Gzt. 0,75 0,78 -3,85
İş GMYO 1,00 1,03 -2,91
Koza Madencilik 6,76 6,94 -2,59
İş Fin.Kir. 3,14 3,22 -2,48
Tukaş 4,93 5,04 -2,18
Tekfen Holding 25,58 26,10 -1,99
Kardemir (D) 2,29 2,33 -1,72
Sabancı Holding 9,01 9,16 -1,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 2,59 -1,54
Sasa Polyester 6,80 6,90 -1,45
Trakya Cam 2,97 3,01 -1,33
Odaş Elektrik 1,49 1,51 -1,32
Galatasaray Sportif 1,51 1,53 -1,31
Yataş 4,64 4,70 -1,28
Aksa Enerji 2,43 2,46 -1,22
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:32   ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
15:32   Rusya INF anlaşmasını askıya aldı
15:27   Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi
15:22   Erdek'te taşıma ücretlerine zam
15:18   BES fonu istatistikleri
15:17   Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor
15:17   En fazla kazandıran BES fonları