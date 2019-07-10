Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,15 1,18 -2,54 Bera Holding 1,76 1,80 -2,22 Türk Traktör 30,34 30,92 -1,88 Anadolu Cam 2,66 2,71 -1,85 Türk Hava Yolları 12,06 12,27 -1,71 Çelebi 92,95 94,40 -1,54 Ülker Bisküvi 17,93 18,20 -1,48 Hektaş 13,99 14,20 -1,48 Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 1,45 -1,38 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,53 -1,31 Bim Mağazalar 86,85 88,00 -1,31 Ereğli Demir Çelik 7,19 7,28 -1,24 Net Holding 1,61 1,63 -1,23 ASELSAN 16,89 17,09 -1,17 Trakya Cam 2,71 2,74 -1,09 Migros Ticaret 13,77 13,92 -1,08 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 0,93 -1,08 Metro Holding 0,96 0,97 -1,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 0,97 -1,03 Tukaş 4,21 4,25 -0,94

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)