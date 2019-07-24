Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,95 6,20 -4,03 Özderici GMYO 0,80 0,82 -2,44 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Tofaş Oto. Fab. 19,75 20,20 -2,23 Vestel 9,71 9,93 -2,22 Akbank 7,54 7,70 -2,08 Gübre Fabrik. 3,00 3,06 -1,96 Türk Hava Yolları 12,80 13,04 -1,84 Türk Telekom 5,46 5,56 -1,80 Pegasus 47,88 48,72 -1,72 Anadolu Grubu Holding 11,39 11,58 -1,64 İndeks Bilgisayar 7,42 7,54 -1,59 Garanti Bankası 9,68 9,83 -1,53 Petkim 4,03 4,09 -1,47 MLP Sağlık 10,99 11,15 -1,43 Hektaş 13,13 13,32 -1,43 Çemaş Döküm 0,71 0,72 -1,39 Göltaş Çimento 11,08 11,22 -1,25 Vakıflar Bankası 4,79 4,85 -1,24 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 1,64 -1,22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)