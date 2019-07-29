Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,94 6,25 -4,96 Türk Telekom 5,60 5,73 -2,27 TAV Havalimanları 24,30 24,76 -1,86 Ford Otosan 61,45 62,60 -1,84 Tekfen Holding 24,68 25,10 -1,67 Ege Endüstri 534,50 542,40 -1,46 Sabancı Holding 9,51 9,64 -1,35 Pegasus 46,36 46,94 -1,24 MLP Sağlık 11,36 11,50 -1,22 Tümosan Motor ve Traktör 4,16 4,21 -1,19 Tukaş 4,34 4,39 -1,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,77 2,80 -1,07 Hektaş 13,16 13,30 -1,05 Koç Holding 18,87 19,07 -1,05 Bim Mağazalar 46,26 46,74 -1,03 Arçelik 20,80 21,00 -0,95 Kerevitaş Gıda 2,17 2,19 -0,91 Tofaş Oto. Fab. 19,97 20,12 -0,75 Yataş 5,50 5,54 -0,72 Vestel 9,64 9,71 -0,72

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)