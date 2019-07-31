Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|17,41
|18,30
|-4,86
|İhlas Holding
|0,47
|0,49
|-4,08
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|0,80
|-2,50
|Trakya Cam
|2,79
|2,86
|-2,45
|Enerjisa Enerji
|6,06
|6,20
|-2,26
|Polisan Holding
|2,34
|2,39
|-2,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|1,02
|-1,96
|Turkcell
|13,27
|13,53
|-1,92
|Otokar
|124,50
|126,90
|-1,89
|Metro Holding
|1,11
|1,13
|-1,77
|Ford Otosan
|60,55
|61,60
|-1,70
|Şişe Cam
|4,87
|4,95
|-1,62
|İş Fin.Kir.
|2,62
|2,66
|-1,50
|Migros Ticaret
|16,70
|16,94
|-1,42
|Anadolu Grubu Holding
|12,23
|12,40
|-1,37
|Anadolu Efes
|21,62
|21,90
|-1,28
|Özderici GMYO
|0,78
|0,79
|-1,27
|Aksa
|9,52
|9,64
|-1,24
|Aksa Enerji
|2,41
|2,44
|-1,23
|Tekfen Holding
|24,02
|24,30
|-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)