Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|6,91
|-2,60
| Alarko Holding
|3,36
|3,44
|-2,33
|Doğan Holding
|1,28
|1,31
|-2,29
|Enerjisa Enerji
|5,94
|6,06
|-1,98
|Arçelik
|16,85
|17,19
|-1,98
|Yataş
|5,20
|5,30
|-1,89
|Tekfen Holding
|22,98
|23,34
|-1,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,62
|2,66
|-1,50
|Migros Ticaret
|16,77
|17,01
|-1,41
|Sabancı Holding
|9,47
|9,60
|-1,35
|Aksa
|8,89
|9,00
|-1,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,24
|12,39
|-1,21
|İndeks Bilgisayar
|8,22
|8,32
|-1,20
|Ereğli Demir Çelik
|7,14
|7,22
|-1,11
|Şekerbank
|0,97
|0,98
|-1,02
|Mavi Giyim
|39,58
|39,90
|-0,80
|Konya Çimento
|180,30
|181,70
|-0,77
|Bim Mağazalar
|46,52
|46,86
|-0,73
|Anadolu Cam
|2,75
|2,77
|-0,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,50
|-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)