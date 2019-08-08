Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|20,52
|21,34
|-3,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,06
|11,37
|-2,73
|Soda Sanayii
|5,66
|5,78
|-2,08
|Alarko GMYO
|42,50
|43,30
|-1,85
|Garanti Bankası
|9,63
|9,81
|-1,83
|İndeks Bilgisayar
|7,86
|8,00
|-1,75
|Tofaş Oto. Fab.
|18,54
|18,80
|-1,38
|Petkim
|3,59
|3,64
|-1,37
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,49
|-1,34
|Ülker Bisküvi
|18,57
|18,80
|-1,22
|İş GMYO
|0,90
|0,91
|-1,10
|İş Bankası (C)
|5,84
|5,90
|-1,02
|Pegasus
|48,26
|48,70
|-0,90
|Anadolu Cam
|2,53
|2,55
|-0,78
|Gentaş
|1,36
|1,37
|-0,73
|Şişe Cam
|4,31
|4,34
|-0,69
|Türk Traktör
|36,24
|36,44
|-0,55
|Enerjisa Enerji
|6,07
|6,10
|-0,49
|Eczacıbaşı İlaç
|2,32
|2,33
|-0,43
|Park Elek.Madencilik
|2,86
|2,87
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)