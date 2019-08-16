Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vakıflar Bankası
|4,29
|4,52
|-5,09
|Ege Endüstri
|457,00
|481,00
|-4,99
|Tekfen Holding
|20,88
|21,46
|-2,70
|Anadolu Efes
|23,02
|23,54
|-2,21
|Trakya Cam
|2,38
|2,43
|-2,06
|Anadolu Cam
|2,39
|2,44
|-2,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|2,55
|-1,96
|Odaş Elektrik
|1,60
|1,63
|-1,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,78
|10,98
|-1,82
|Akbank
|7,05
|7,18
|-1,81
|Albaraka Türk
|1,13
|1,15
|-1,74
|Metro Holding
|1,17
|1,19
|-1,68
|TAV Havalimanları
|23,44
|23,84
|-1,68
|Şişe Cam
|4,16
|4,23
|-1,65
|Coca Cola İçecek
|32,52
|33,06
|-1,63
|Mavi Giyim
|35,74
|36,32
|-1,60
|Aksa Enerji
|2,59
|2,63
|-1,52
|Garanti Bankası
|9,14
|9,28
|-1,51
|Halkbank
|5,26
|5,34
|-1,50
|Kardemir (D)
|1,98
|2,01
|-1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)