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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

19.08.2019 13:28 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88
GSD Holding 0,80 0,83 -3,61
TAV Havalimanları 22,94 23,36 -1,80
Sasa Polyester 5,92 6,00 -1,33
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 1,64 -1,22
Ford Otosan 59,70 60,25 -0,91
Koç Holding 17,87 18,01 -0,78
Otokar 128,90 129,80 -0,69
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,46 -0,68
Galatasaray Sportif 1,50 1,51 -0,66
Netaş Telekom. 6,50 6,54 -0,61
Bim Mağazalar 49,80 50,10 -0,60
Yataş 5,58 5,61 -0,53
Enerjisa Enerji 5,94 5,97 -0,50
Tofaş Oto. Fab. 18,79 18,85 -0,32
Anadolu Grubu Holding 13,25 13,29 -0,30
Alarko Holding 3,75 3,76 -0,27
İndeks Bilgisayar 7,95 7,97 -0,25
Ülker Bisküvi 17,09 17,12 -0,18
İskenderun Demir Çelik 6,00 6,01 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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