Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|8,52
|9,19
|-7,29
|İpek Doğal Enerji
|6,40
|6,70
|-4,48
|İndeks Bilgisayar
|7,30
|7,54
|-3,18
|Koza Altın
|62,80
|64,85
|-3,16
|Anadolu Efes
|24,18
|24,80
|-2,50
|Tekfen Holding
|21,68
|22,20
|-2,34
|T.S.K.B.
|0,84
|0,86
|-2,33
|Türk Traktör
|37,68
|38,56
|-2,28
|Tofaş Oto. Fab.
|18,02
|18,44
|-2,28
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,59
|-1,89
|Şok Marketler
|11,37
|11,58
|-1,81
|Çelebi
|87,95
|89,45
|-1,68
|TAV Havalimanları
|22,60
|22,98
|-1,65
|Otokar
|127,10
|129,00
|-1,47
|Coca Cola İçecek
|34,50
|35,00
|-1,43
|Halkbank
|5,33
|5,40
|-1,30
|Sabancı Holding
|8,39
|8,50
|-1,29
|İskenderun Demir Çelik
|6,11
|6,19
|-1,29
|Gübre Fabrik.
|3,91
|3,96
|-1,26
|GSD Holding
|0,80
|0,81
|-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)