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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

27.08.2019 13:24 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 35,24 36,60 -3,72
Tukaş 4,21 4,32 -2,55
Tüpraş 131,40 134,70 -2,45
Mavi Giyim 36,18 36,98 -2,16
Coca Cola İçecek 34,62 35,32 -1,98
Turkcell 12,11 12,33 -1,78
Türk Telekom 5,28 5,37 -1,68
Ege Endüstri 468,90 475,00 -1,28
Özderici GMYO 0,79 0,80 -1,25
Ereğli Demir Çelik 6,35 6,43 -1,24
İndeks Bilgisayar 7,18 7,27 -1,24
Ülker Bisküvi 16,99 17,20 -1,22
İş Bankası (C) 5,46 5,52 -1,09
Garanti Bankası 8,91 9,00 -1,00
Tekfen Holding 21,44 21,64 -0,92
Şok Marketler 10,74 10,84 -0,92
Otokar 127,00 128,00 -0,78
Netaş Telekom. 6,49 6,54 -0,76
Göltaş Çimento 10,11 10,18 -0,69
Enerjisa Enerji 5,84 5,88 -0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Traktör, Coca Cola, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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