Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|19,62
|20,26
|-3,16
|Çelebi
|99,35
|102,40
|-2,98
|Coca Cola İçecek
|35,74
|36,36
|-1,71
|Alarko Holding
|4,08
|4,14
|-1,45
|Doğan Holding
|1,41
|1,43
|-1,40
|Tekfen Holding
|20,36
|20,60
|-1,17
|Enerjisa Enerji
|6,09
|6,15
|-0,98
|Bim Mağazalar
|48,24
|48,54
|-0,62
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,77
|-0,56
|Şok Marketler
|10,94
|11,00
|-0,55
|Otokar
|131,70
|132,40
|-0,53
|Ege Endüstri
|486,30
|488,30
|-0,41
|Turkcell
|13,08
|13,13
|-0,38
|Türk Telekom
|5,57
|5,59
|-0,36
|Yataş
|6,04
|6,06
|-0,33
|Anadolu Grubu Holding
|14,05
|14,09
|-0,28
|Ford Otosan
|58,90
|59,05
|-0,25
|Hektaş
|15,79
|15,82
|-0,19
|Arçelik
|18,07
|18,10
|-0,17
|İndeks Bilgisayar
|7,41
|7,42
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)