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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

13.09.2019 13:36Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,781,84-3,26
Tofaş Oto. Fab.19,0619,47-2,11
Yataş6,156,27-1,91
Pegasus62,0062,85-1,35
Netaş Telekom.8,578,68-1,27
Polisan Holding2,402,43-1,23
Sabancı Holding9,279,37-1,07
Migros Ticaret20,0220,22-0,99
Gübre Fabrik.4,524,56-0,88
Göltaş Çimento12,5712,67-0,79
Yapı ve Kredi Bank.2,562,58-0,78
Afyon Çimento4,324,35-0,69
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,661,67-0,60
Galatasaray Sportif1,751,76-0,57
Koç Holding18,3618,45-0,49
Kardemir (D)2,242,25-0,44
Bim Mağazalar48,2048,40-0,41
İş Bankası (C)6,206,22-0,32
Otokar129,40129,80-0,31
Ereğli Demir Çelik7,047,06-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tofaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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