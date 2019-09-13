Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,84
|-3,26
| Tofaş Oto. Fab.
|19,06
|19,47
|-2,11
|Yataş
|6,15
|6,27
|-1,91
|Pegasus
|62,00
|62,85
|-1,35
|Netaş Telekom.
|8,57
|8,68
|-1,27
|Polisan Holding
|2,40
|2,43
|-1,23
|Sabancı Holding
|9,27
|9,37
|-1,07
|Migros Ticaret
|20,02
|20,22
|-0,99
|Gübre Fabrik.
|4,52
|4,56
|-0,88
|Göltaş Çimento
|12,57
|12,67
|-0,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|2,58
|-0,78
|Afyon Çimento
|4,32
|4,35
|-0,69
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|1,67
|-0,60
|Galatasaray Sportif
|1,75
|1,76
|-0,57
|Koç Holding
|18,36
|18,45
|-0,49
|Kardemir (D)
|2,24
|2,25
|-0,44
|Bim Mağazalar
|48,20
|48,40
|-0,41
|İş Bankası (C)
|6,20
|6,22
|-0,32
|Otokar
|129,40
|129,80
|-0,31
|Ereğli Demir Çelik
|7,04
|7,06
|-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)