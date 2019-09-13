Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,78 1,84 -3,26 Tofaş Oto. Fab. 19,06 19,47 -2,11 Yataş 6,15 6,27 -1,91 Pegasus 62,00 62,85 -1,35 Netaş Telekom. 8,57 8,68 -1,27 Polisan Holding 2,40 2,43 -1,23 Sabancı Holding 9,27 9,37 -1,07 Migros Ticaret 20,02 20,22 -0,99 Gübre Fabrik. 4,52 4,56 -0,88 Göltaş Çimento 12,57 12,67 -0,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,58 -0,78 Afyon Çimento 4,32 4,35 -0,69 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 1,67 -0,60 Galatasaray Sportif 1,75 1,76 -0,57 Koç Holding 18,36 18,45 -0,49 Kardemir (D) 2,24 2,25 -0,44 Bim Mağazalar 48,20 48,40 -0,41 İş Bankası (C) 6,20 6,22 -0,32 Otokar 129,40 129,80 -0,31 Ereğli Demir Çelik 7,04 7,06 -0,28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)