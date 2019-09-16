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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

16.09.2019 13:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekom.8,769,08-3,52
Pegasus60,3061,70-2,27
Odaş Elektrik1,731,77-2,26
Türk Hava Yolları12,0912,34-2,03
Petkim3,593,66-1,91
MLP Sağlık14,5114,76-1,69
Beşiktaş Futbol Yat.1,791,82-1,65
Tekfen Holding20,6020,88-1,34
İş Fin.Kir.2,242,27-1,32
Anadolu Grubu Holding14,5814,77-1,29
Akbank7,577,66-1,17
Garanti Bankası9,549,64-1,04
Ereğli Demir Çelik7,027,09-0,99
İskenderun Demir Çelik6,226,28-0,96
Bera Holding2,262,28-0,88
Türk Telekom5,605,64-0,71
İndeks Bilgisayar7,657,70-0,65
Sabancı Holding9,339,39-0,64
Vestel11,0311,10-0,63
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,651,66-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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