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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

18.09.2019 13:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret1,952,12-8,02
Yapı ve Kredi Bank.2,382,48-4,03
İş Bankası (C)5,956,11-2,62
Albaraka Türk1,331,36-2,21
Arçelik18,2918,65-1,93
Vakıflar Bankası5,175,27-1,90
Turkcell12,7212,96-1,85
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,601,63-1,84
İttifak Holding4,374,45-1,80
Ford Otosan59,6060,55-1,57
İndeks Bilgisayar7,487,59-1,45
Halkbank6,396,47-1,24
Parsan12,9113,06-1,15
Akbank7,407,48-1,07
İş GMYO0,930,94-1,06
ASELSAN19,3219,50-0,92
Tofaş Oto. Fab.19,0419,21-0,88
Petkim3,493,52-0,85
Otokar131,40132,50-0,83
Koç Holding18,1718,32-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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