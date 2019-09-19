Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|210,50
|222,60
|-5,44
|Afyon Çimento
|4,36
|4,56
|-4,39
|Fenerbahçe Futbol
|11,78
|12,16
|-3,13
|Sabancı Holding
|9,04
|9,33
|-3,11
|Ford Otosan
|57,85
|59,70
|-3,10
|Akbank
|7,39
|7,62
|-3,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|1,13
|-2,65
|Çemaş Döküm
|1,13
|1,16
|-2,59
|Tüpraş
|133,60
|137,00
|-2,48
|Koza Madencilik
|8,14
|8,34
|-2,40
|Vakıflar Bankası
|5,10
|5,22
|-2,30
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|1,32
|-2,27
|Göltaş Çimento
|12,88
|13,17
|-2,20
|Koza Altın
|61,55
|62,90
|-2,15
|Ereğli Demir Çelik
|6,95
|7,10
|-2,11
|Vestel
|10,31
|10,52
|-2,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,93
|12,16
|-1,89
|İş Bankası (C)
|5,89
|6,00
|-1,83
|Yataş
|5,91
|6,02
|-1,83
|Garanti Bankası
|9,30
|9,47
|-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)