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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

19.09.2019 13:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento210,50222,60-5,44
Afyon Çimento4,364,56-4,39
Fenerbahçe Futbol11,7812,16-3,13
Sabancı Holding9,049,33-3,11
Ford Otosan57,8559,70-3,10
Akbank7,397,62-3,02
Doğtaş Kelebek Mobilya1,101,13-2,65
Çemaş Döküm1,131,16-2,59
Tüpraş133,60137,00-2,48
Koza Madencilik8,148,34-2,40
Vakıflar Bankası5,105,22-2,30
Emlak Konut GMYO1,291,32-2,27
Göltaş Çimento12,8813,17-2,20
Koza Altın61,5562,90-2,15
Ereğli Demir Çelik6,957,10-2,11
Vestel10,3110,52-2,00
Kordsa Teknik Tekstil11,9312,16-1,89
İş Bankası (C)5,896,00-1,83
Yataş5,916,02-1,83
Garanti Bankası9,309,47-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Konya Çimento, Ekonomi

Kaynak: AA

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