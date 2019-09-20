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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

20.09.2019 13:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes22,7423,68-3,97
Beşiktaş Futbol Yat.1,731,77-2,26
Tofaş Oto. Fab.18,6219,04-2,21
Adese Alışveriş Ticaret1,931,97-2,03
Ereğli Demir Çelik6,786,92-2,02
Tümosan Motor ve Traktör4,394,48-2,01
Doğtaş Kelebek Mobilya1,051,07-1,87
Gersan Elektrik2,242,28-1,75
Alarko GMYO47,7848,50-1,48
İskenderun Demir Çelik5,986,07-1,48
Bera Holding2,142,17-1,38
Galatasaray Sportif1,671,69-1,18
Vestel10,3810,50-1,14
İş GMYO0,930,94-1,06
GSD Holding0,930,94-1,06
Kardemir (D)2,132,15-0,93
Karsan Otomotiv1,121,13-0,88
Kerevitaş Gıda2,282,30-0,87
Gözde Girişim3,453,48-0,86
Gentaş1,451,46-0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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