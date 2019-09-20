Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 22,74 23,68 -3,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,77 -2,26 Tofaş Oto. Fab. 18,62 19,04 -2,21 Adese Alışveriş Ticaret 1,93 1,97 -2,03 Ereğli Demir Çelik 6,78 6,92 -2,02 Tümosan Motor ve Traktör 4,39 4,48 -2,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,07 -1,87 Gersan Elektrik 2,24 2,28 -1,75 Alarko GMYO 47,78 48,50 -1,48 İskenderun Demir Çelik 5,98 6,07 -1,48 Bera Holding 2,14 2,17 -1,38 Galatasaray Sportif 1,67 1,69 -1,18 Vestel 10,38 10,50 -1,14 İş GMYO 0,93 0,94 -1,06 GSD Holding 0,93 0,94 -1,06 Kardemir (D) 2,13 2,15 -0,93 Karsan Otomotiv 1,12 1,13 -0,88 Kerevitaş Gıda 2,28 2,30 -0,87 Gözde Girişim 3,45 3,48 -0,86 Gentaş 1,45 1,46 -0,68

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)