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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

23.09.2019 13:28Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento211,50218,00-2,98
Odaş Elektrik1,681,73-2,89
Pegasus59,7561,35-2,61
Hürriyet Gzt.0,770,79-2,53
Ereğli Demir Çelik6,646,78-2,06
Galatasaray Sportif1,631,66-1,81
Şok Marketler11,1111,28-1,51
Türk Traktör39,1639,74-1,46
Gentaş1,391,41-1,42
Koç Holding17,8218,07-1,38
Parsan12,1412,31-1,38
Ege Endüstri459,30465,60-1,35
İskenderun Demir Çelik5,926,00-1,33
Ford Otosan57,7558,45-1,20
Afyon Çimento4,234,28-1,17
Aksa Enerji2,632,66-1,13
GSD Holding0,900,91-1,10
Anadolu Cam2,922,95-1,02
Enerjisa Enerji5,966,02-1,00
Anadolu Grubu Holding15,2515,40-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Hürriyet, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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