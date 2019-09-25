Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|43,64
|44,56
|-2,06
|Coca Cola İçecek
|34,30
|34,84
|-1,55
|Anadolu Grubu Holding
|15,16
|15,35
|-1,24
|Şekerbank
|1,02
|1,03
|-0,97
|TAV Havalimanları
|22,72
|22,94
|-0,96
|Migros Ticaret
|20,52
|20,70
|-0,87
|Gözde Girişim
|3,45
|3,48
|-0,86
|ASELSAN
|18,75
|18,90
|-0,79
|Otokar
|130,00
|131,00
|-0,76
|Arçelik
|18,37
|18,51
|-0,76
|Ülker Bisküvi
|19,95
|20,10
|-0,75
|Yataş
|6,12
|6,16
|-0,65
|Tekfen Holding
|19,13
|19,23
|-0,52
|Pegasus
|61,65
|61,95
|-0,48
|Sasa Polyester
|6,17
|6,20
|-0,48
|Tofaş Oto. Fab.
|18,80
|18,89
|-0,48
|Kardemir (D)
|2,14
|2,15
|-0,47
|Alarko Holding
|4,79
|4,81
|-0,42
|Ege Endüstri
|462,00
|463,80
|-0,39
|Bim Mağazalar
|48,98
|49,16
|-0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)