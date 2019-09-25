Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

25.09.2019 13:32Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim43,6444,56-2,06
Coca Cola İçecek34,3034,84-1,55
Anadolu Grubu Holding15,1615,35-1,24
Şekerbank1,021,03-0,97
TAV Havalimanları22,7222,94-0,96
Migros Ticaret20,5220,70-0,87
Gözde Girişim3,453,48-0,86
ASELSAN18,7518,90-0,79
Otokar130,00131,00-0,76
Arçelik18,3718,51-0,76
Ülker Bisküvi19,9520,10-0,75
Yataş6,126,16-0,65
Tekfen Holding19,1319,23-0,52
Pegasus61,6561,95-0,48
Sasa Polyester6,176,20-0,48
Tofaş Oto. Fab.18,8018,89-0,48
Kardemir (D)2,142,15-0,47
Alarko Holding4,794,81-0,42
Ege Endüstri462,00463,80-0,39
Bim Mağazalar48,9849,16-0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:57 En fazla kaybettiren BES fonları
13:57 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
13:56 Thomas Cook'un Polonya firması Neckermann Polska da iflas etti
13:55 Ermaksan, yenilikçi teknolojilerini Almanya EMO Fuarı’nda tanıttı
13:55 Çinli motor üreticisinden Türkiye pazarına sahte ürün uyarısı
13:55 24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak
13:54 BES fonu istatistikleri