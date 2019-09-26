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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

26.09.2019 13:27Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus60,6562,05-2,26
Koza Altın65,2066,65-2,18
İpek Doğal Enerji6,526,65-1,95
Coca Cola İçecek33,8434,44-1,74
Turkcell13,0113,24-1,74
Koza Madencilik8,728,85-1,47
Bim Mağazalar48,9649,62-1,33
Galatasaray Sportif1,671,69-1,18
Enerjisa Enerji6,076,13-0,98
Bera Holding2,152,17-0,92
İndeks Bilgisayar7,757,82-0,90
Sabancı Holding9,309,38-0,85
Şok Marketler10,9811,07-0,81
Halkbank6,446,49-0,77
Hektaş15,6015,70-0,64
Beşiktaş Futbol Yat.1,711,72-0,58
Vakıflar Bankası5,145,17-0,58
Kordsa Teknik Tekstil12,9313,00-0,54
Anadolu Efes22,4622,58-0,53
Türk Hava Yolları11,6811,74-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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