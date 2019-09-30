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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

30.09.2019 13:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şekerbank1,061,10-3,64
Ford Otosan58,9560,35-2,32
Vakıflar Bankası5,225,33-2,06
Pegasus61,0062,15-1,85
Galatasaray Sportif1,651,68-1,79
MLP Sağlık14,6814,92-1,61
Anadolu Efes22,1022,40-1,34
Şok Marketler11,0611,20-1,25
Sabancı Holding9,509,62-1,25
Akbank8,188,27-1,09
T.S.K.B.0,940,95-1,05
Hektaş15,6415,77-0,82
Garanti Bankası10,2510,33-0,77
Çemaş Döküm1,301,31-0,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,701,71-0,58
Coca Cola İçecek33,8834,06-0,53
Halkbank6,596,62-0,45
Kordsa Teknik Tekstil12,7212,75-0,24
Koç Holding19,1019,14-0,21
Tekfen Holding19,3719,41-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Şekerbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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