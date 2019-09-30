Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,06
|1,10
|-3,64
|Ford Otosan
|58,95
|60,35
|-2,32
|Vakıflar Bankası
|5,22
|5,33
|-2,06
|Pegasus
|61,00
|62,15
|-1,85
|Galatasaray Sportif
|1,65
|1,68
|-1,79
|MLP Sağlık
|14,68
|14,92
|-1,61
|Anadolu Efes
|22,10
|22,40
|-1,34
|Şok Marketler
|11,06
|11,20
|-1,25
|Sabancı Holding
|9,50
|9,62
|-1,25
|Akbank
|8,18
|8,27
|-1,09
|T.S.K.B.
|0,94
|0,95
|-1,05
|Hektaş
|15,64
|15,77
|-0,82
|Garanti Bankası
|10,25
|10,33
|-0,77
|Çemaş Döküm
|1,30
|1,31
|-0,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|1,71
|-0,58
|Coca Cola İçecek
|33,88
|34,06
|-0,53
|Halkbank
|6,59
|6,62
|-0,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,72
|12,75
|-0,24
|Koç Holding
|19,10
|19,14
|-0,21
|Tekfen Holding
|19,37
|19,41
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)