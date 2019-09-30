Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,06 1,10 -3,64 Ford Otosan 58,95 60,35 -2,32 Vakıflar Bankası 5,22 5,33 -2,06 Pegasus 61,00 62,15 -1,85 Galatasaray Sportif 1,65 1,68 -1,79 MLP Sağlık 14,68 14,92 -1,61 Anadolu Efes 22,10 22,40 -1,34 Şok Marketler 11,06 11,20 -1,25 Sabancı Holding 9,50 9,62 -1,25 Akbank 8,18 8,27 -1,09 T.S.K.B. 0,94 0,95 -1,05 Hektaş 15,64 15,77 -0,82 Garanti Bankası 10,25 10,33 -0,77 Çemaş Döküm 1,30 1,31 -0,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 1,71 -0,58 Coca Cola İçecek 33,88 34,06 -0,53 Halkbank 6,59 6,62 -0,45 Kordsa Teknik Tekstil 12,72 12,75 -0,24 Koç Holding 19,10 19,14 -0,21 Tekfen Holding 19,37 19,41 -0,21

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)