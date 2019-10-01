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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

01.10.2019 13:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,221,28-4,69
Türk Hava Yolları11,9812,38-3,23
İhlas Gayrimenkul0,940,97-3,09
Tümosan Motor ve Traktör4,674,80-2,71
ASELSAN19,5820,12-2,68
İpek Doğal Enerji6,636,81-2,64
Koza Madencilik9,019,23-2,38
Vakıflar Bankası5,065,18-2,32
Çemtaş5,535,66-2,30
Şok Marketler10,7511,00-2,27
MLP Sağlık14,4214,70-1,90
Tüpraş140,90143,50-1,81
Fenerbahçe Futbol12,8713,10-1,76
Albaraka Türk1,341,36-1,47
Koza Altın64,4565,40-1,45
Halkbank6,476,56-1,37
Bera Holding2,292,32-1,29
Arçelik18,8119,04-1,21
Afyon Çimento4,364,41-1,13
GSD Holding0,900,91-1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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