Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,28
|-4,69
|Türk Hava Yolları
|11,98
|12,38
|-3,23
| İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,97
|-3,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,67
|4,80
|-2,71
|ASELSAN
|19,58
|20,12
|-2,68
|İpek Doğal Enerji
|6,63
|6,81
|-2,64
|Koza Madencilik
|9,01
|9,23
|-2,38
|Vakıflar Bankası
|5,06
|5,18
|-2,32
|Çemtaş
|5,53
|5,66
|-2,30
|Şok Marketler
|10,75
|11,00
|-2,27
|MLP Sağlık
|14,42
|14,70
|-1,90
|Tüpraş
|140,90
|143,50
|-1,81
|Fenerbahçe Futbol
|12,87
|13,10
|-1,76
|Albaraka Türk
|1,34
|1,36
|-1,47
|Koza Altın
|64,45
|65,40
|-1,45
|Halkbank
|6,47
|6,56
|-1,37
|Bera Holding
|2,29
|2,32
|-1,29
|Arçelik
|18,81
|19,04
|-1,21
|Afyon Çimento
|4,36
|4,41
|-1,13
|GSD Holding
|0,90
|0,91
|-1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)