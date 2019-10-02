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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

02.10.2019 13:36Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding4,525,65-20,00
Metro Holding1,892,08-9,13
Parsan12,6813,08-3,06
Sabancı Holding9,229,36-1,50
Enerjisa Enerji6,376,45-1,24
Mavi Giyim45,9646,50-1,16
Tüpraş139,80141,40-1,13
Bim Mağazalar49,1049,64-1,09
Yapı ve Kredi Bank.2,372,39-0,84
Akbank7,937,99-0,75
Ereğli Demir Çelik6,756,80-0,74
Deva Holding6,916,96-0,72
Konya Çimento207,50209,00-0,72
Gübre Fabrik.5,635,67-0,71
Anadolu Grubu Holding15,0115,10-0,60
Ford Otosan58,8559,20-0,59
Aksa9,739,78-0,51
Global Yat. Holding3,953,97-0,50
İş Bankası (C)6,126,15-0,49
Sasa Polyester6,166,19-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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