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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) A.V.O.

04.10.2019 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,601,66-3,61
Netaş Telekom.10,3210,68-3,37
Çemaş Döküm1,201,23-2,44
Tümosan Motor ve Traktör4,925,04-2,38
Beşiktaş Futbol Yat.1,681,70-1,18
Tekfen Holding18,9319,12-0,99
Kardemir (D)2,162,18-0,92
Otokar138,40139,50-0,79
Emlak Konut GMYO1,321,33-0,75
Şişe Cam4,444,47-0,67
Ford Otosan59,7560,15-0,67
Şok Marketler10,9210,97-0,46
Vakıflar Bankası4,854,87-0,41
Bim Mağazalar48,8449,02-0,37
Tüpraş137,90138,40-0,36
Enka İnşaat5,765,78-0,35
Coca Cola İçecek34,7834,90-0,34
Vestel9,659,68-0,31
Petkim3,523,53-0,28
Global Yat. Holding3,813,82-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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