Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|1,66
|-3,61
| Netaş Telekom.
|10,32
|10,68
|-3,37
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,23
|-2,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|5,04
|-2,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|1,70
|-1,18
|Tekfen Holding
|18,93
|19,12
|-0,99
|Kardemir (D)
|2,16
|2,18
|-0,92
|Otokar
|138,40
|139,50
|-0,79
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|1,33
|-0,75
|Şişe Cam
|4,44
|4,47
|-0,67
|Ford Otosan
|59,75
|60,15
|-0,67
|Şok Marketler
|10,92
|10,97
|-0,46
|Vakıflar Bankası
|4,85
|4,87
|-0,41
|Bim Mağazalar
|48,84
|49,02
|-0,37
|Tüpraş
|137,90
|138,40
|-0,36
|Enka İnşaat
|5,76
|5,78
|-0,35
|Coca Cola İçecek
|34,78
|34,90
|-0,34
|Vestel
|9,65
|9,68
|-0,31
|Petkim
|3,52
|3,53
|-0,28
|Global Yat. Holding
|3,81
|3,82
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)