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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.

08.10.2019 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Park Elek.Madencilik3,714,22-12,09
Anadolu Efes20,4822,94-10,72
Çemaş Döküm1,081,16-6,90
ICBC Turkey Bank4,004,27-6,32
Doğuş Otomotiv7,668,12-5,67
Tümosan Motor ve Traktör4,664,93-5,48
İhlas Holding0,530,56-5,36
Deva Holding6,466,77-4,58
Polisan Holding2,772,90-4,48
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,45-4,44
Torunlar GMYO1,741,82-4,40
İhlas Gayrimenkul0,880,92-4,35
Ülker Bisküvi19,4520,32-4,28
Anadolu Grubu Holding14,0914,70-4,15
Fenerbahçe Futbol12,2012,72-4,09
Halk GMYO0,940,98-4,08
Odaş Elektrik1,661,73-4,05
Vakıflar Bankası4,564,75-4,00
Gübre Fabrik.5,175,38-3,90
Pegasus59,2061,60-3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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