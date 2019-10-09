Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01 ...

09.10.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi18,7819,77-5,01
Park Elek.Madencilik3,373,50-3,71
Verusa Holding15,5116,00-3,06
Fenerbahçe Futbol11,7212,06-2,82
Çemaş Döküm1,091,12-2,68
Koç Holding18,7719,23-2,39
Akbank7,567,74-2,33
Otokar134,40137,60-2,33
Tüpraş135,10138,20-2,24
Halk GMYO0,940,96-2,08
Netaş Telekom.9,069,25-2,05
T. Halk Bankası5,896,01-2,00
İhlas Holding0,530,54-1,85
Bera Holding2,222,26-1,77
Vakıflar Bankası4,514,59-1,74
Alarko GMYO51,3552,25-1,72
İş Bankası (C)5,875,97-1,68
Kerevitaş Gıda2,372,41-1,66
Tümosan Motor ve Traktör4,624,69-1,49
Çemtaş5,545,62-1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:57 Fındık bahçelerinde bakım ve budama dönemi
18:01 Mentor, müşterilerine Intercoms 2020 ile yaşamımıza giren değişiklikleri tanıttı
17:52 Erzurum Ticaret Borsası
17:51 Tekstilde 15 proje birincilik için yarışacak
17:51 Piyasada operasyon tedirginliği
17:42 İTO Başkanı Avdagiç'ten 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı
17:35 "çağın meydan okuması finans sektörü ve reel sektör arasındaki ayrışmanın normalleşmesi"
9.10.2019 18:07:04