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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,92 6,15 -20,00 ...

10.10.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,926,15-20,00
MLP Sağlık13,7214,24-3,65
Tüpraş128,80133,30-3,38
Bera Holding2,032,10-3,33
Şok Marketler10,0610,40-3,27
Ege Endüstri479,00495,00-3,23
Otokar129,00133,30-3,23
Çemaş Döküm1,021,05-2,86
Galatasaray Sportif1,491,53-2,61
Polisan Holding2,742,81-2,49
Mavi Giyim43,3844,48-2,47
Ford Otosan58,3059,75-2,43
Park Elek.Madencilik3,233,31-2,42
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,42-2,38
Gersan Elektrik2,062,11-2,37
İhlas Gayrimenkul0,840,86-2,33
Akbank7,307,47-2,28
GSD Holding0,860,88-2,27
Arçelik17,6218,02-2,22
Ülker Bisküvi18,3618,76-2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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