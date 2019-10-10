Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,92 6,15 -20,00 MLP Sağlık 13,72 14,24 -3,65 Tüpraş 128,80 133,30 -3,38 Bera Holding 2,03 2,10 -3,33 Şok Marketler 10,06 10,40 -3,27 Ege Endüstri 479,00 495,00 -3,23 Otokar 129,00 133,30 -3,23 Çemaş Döküm 1,02 1,05 -2,86 Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61 Polisan Holding 2,74 2,81 -2,49 Mavi Giyim 43,38 44,48 -2,47 Ford Otosan 58,30 59,75 -2,43 Park Elek.Madencilik 3,23 3,31 -2,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38 Gersan Elektrik 2,06 2,11 -2,37 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,86 -2,33 Akbank 7,30 7,47 -2,28 GSD Holding 0,86 0,88 -2,27 Arçelik 17,62 18,02 -2,22 Ülker Bisküvi 18,36 18,76 -2,13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)