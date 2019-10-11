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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,45 4,94 -9,92 ...

11.10.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,454,94-9,92
Mavi Giyim42,2443,20-2,22
Gübre Fabrik.5,155,25-1,90
Çemaş Döküm1,101,12-1,79
Bim Mağazalar47,6448,16-1,08
Halk GMYO0,930,94-1,06
Park Elek.Madencilik3,073,10-0,97
Enerjisa Enerji6,236,29-0,95
Tekfen Holding18,2218,38-0,87
Coca Cola İçecek31,9832,26-0,87
Ülker Bisküvi18,2718,38-0,60
Net Holding1,691,70-0,59
Alarko Holding5,185,21-0,58
Tüpraş127,50128,10-0,47
İş Fin.Kir.2,182,19-0,46
Anadolu Grubu Holding13,6913,75-0,44
Akbank7,267,29-0,41
Otokar128,80129,30-0,39
Ford Otosan58,7058,90-0,34
Arçelik17,9117,97-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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