Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 29,82 32,02 -6,87 Tukaş 4,08 4,38 -6,85 Yataş 5,88 6,26 -6,07 Türk Traktör 38,64 41,00 -5,76 Mavi Giyim 40,84 43,18 -5,42 Vakıflar Bankası 4,25 4,49 -5,35 Polisan Holding 2,60 2,74 -5,11 Otokar 123,20 129,80 -5,08 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 2,26 -4,87 Albaraka Türk 1,21 1,27 -4,72 Bera Holding 2,00 2,09 -4,31 Garanti Bankası 8,89 9,28 -4,20 Tekfen Holding 17,58 18,35 -4,20 Verusa Holding 14,16 14,78 -4,19 MLP Sağlık 13,08 13,64 -4,11 Netaş Telekom. 8,40 8,75 -4,00 Migros Ticaret 18,89 19,66 -3,92 Enerjisa Enerji 5,92 6,16 -3,90 Türk Telekom 5,27 5,47 -3,66 Aksa Enerji 2,39 2,48 -3,63

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)