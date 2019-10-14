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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 29,82 32,02...

14.10.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek29,8232,02-6,87
Tukaş4,084,38-6,85
Yataş5,886,26-6,07
Türk Traktör38,6441,00-5,76
Mavi Giyim40,8443,18-5,42
Vakıflar Bankası4,254,49-5,35
Polisan Holding2,602,74-5,11
Otokar123,20129,80-5,08
Yapı ve Kredi Bank.2,152,26-4,87
Albaraka Türk1,211,27-4,72
Bera Holding2,002,09-4,31
Garanti Bankası8,899,28-4,20
Tekfen Holding17,5818,35-4,20
Verusa Holding14,1614,78-4,19
MLP Sağlık13,0813,64-4,11
Netaş Telekom.8,408,75-4,00
Migros Ticaret18,8919,66-3,92
Enerjisa Enerji5,926,16-3,90
Türk Telekom5,275,47-3,66
Aksa Enerji2,392,48-3,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Coca Cola, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

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