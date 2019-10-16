Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|8,43
|9,01
|-6,44
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|6,16
|-5,19
|Halkbank
|5,12
|5,40
|-5,19
|Halk GMYO
|0,87
|0,91
|-4,40
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|1,19
|-4,20
|Türk Hava Yolları
|10,67
|11,06
|-3,53
|T.S.K.B.
|0,83
|0,86
|-3,49
|Koza Altın
|65,05
|67,20
|-3,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,83
|11,15
|-2,87
|ICBC Turkey Bank
|3,77
|3,88
|-2,84
|Tukaş
|3,86
|3,97
|-2,77
|Yataş
|5,62
|5,77
|-2,60
|Doğuş Otomotiv
|6,46
|6,62
|-2,42
|Arçelik
|17,55
|17,98
|-2,39
|Vakıflar Bankası
|4,14
|4,24
|-2,36
|ASELSAN
|16,84
|17,24
|-2,32
|İttifak Holding
|3,81
|3,90
|-2,31
|Eczacıbaşı İlaç
|2,99
|3,06
|-2,29
|Şok Marketler
|9,27
|9,48
|-2,22
|Enerjisa Enerji
|5,82
|5,95
|-2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)