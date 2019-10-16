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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,43 9,01 -6,44 ...

16.10.2019 14:27Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik8,439,01-6,44
İpek Doğal Enerji5,846,16-5,19
Halkbank5,125,40-5,19
Halk GMYO0,870,91-4,40
Emlak Konut GMYO1,141,19-4,20
Türk Hava Yolları10,6711,06-3,53
T.S.K.B.0,830,86-3,49
Koza Altın65,0567,20-3,20
Kordsa Teknik Tekstil10,8311,15-2,87
ICBC Turkey Bank3,773,88-2,84
Tukaş3,863,97-2,77
Yataş5,625,77-2,60
Doğuş Otomotiv6,466,62-2,42
Arçelik17,5517,98-2,39
Vakıflar Bankası4,144,24-2,36
ASELSAN16,8417,24-2,32
İttifak Holding3,813,90-2,31
Eczacıbaşı İlaç2,993,06-2,29
Şok Marketler9,279,48-2,22
Enerjisa Enerji5,825,95-2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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