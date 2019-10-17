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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 10,65...

17.10.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil10,6510,91-2,38
Sabancı Holding8,298,49-2,36
Halk GMYO0,850,87-2,30
İpek Doğal Enerji5,645,76-2,08
Otokar121,80124,00-1,77
MLP Sağlık12,7913,02-1,77
Anadolu Grubu Holding13,5913,83-1,74
Koza Madencilik8,258,38-1,55
Türk Traktör37,9638,50-1,40
Enerjisa Enerji5,845,92-1,35
Ereğli Demir Çelik6,586,67-1,35
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,491,51-1,32
İskenderun Demir Çelik5,996,07-1,32
Turkcell11,8812,03-1,25
T.S.K.B.0,830,84-1,19
Mavi Giyim40,7041,18-1,17
Polisan Holding2,552,58-1,16
Halkbank5,125,18-1,16
Park Elek.Madencilik2,752,78-1,08
Şekerbank0,920,93-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Kordsa, Ekonomi

Kaynak: AA

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