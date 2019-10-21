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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,29 3,41 -3,52 ...

21.10.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim3,293,41-3,52
MLP Sağlık13,4013,87-3,39
Beşiktaş Futbol Yat.1,681,73-2,89
Akbank7,107,30-2,74
Halkbank5,495,64-2,66
İş Bankası (C)5,986,10-1,97
İhlas Holding0,500,51-1,96
Şok Marketler9,639,82-1,93
Migros Ticaret19,8820,26-1,88
Tüpraş122,00124,20-1,77
Vakıflar Bankası4,454,53-1,77
Alarko GMYO49,4050,20-1,59
Koç Holding18,0818,35-1,47
Konya Çimento199,30202,00-1,34
Garanti Bankası9,159,27-1,29
Odaş Elektrik1,581,60-1,25
İttifak Holding4,044,09-1,22
Koza Madencilik8,178,27-1,21
Halk GMYO0,890,90-1,11
Alarko Holding4,574,62-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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