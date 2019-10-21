Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|3,29
|3,41
|-3,52
|MLP Sağlık
|13,40
|13,87
|-3,39
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|1,73
|-2,89
|Akbank
|7,10
|7,30
|-2,74
|Halkbank
|5,49
|5,64
|-2,66
|İş Bankası (C)
|5,98
|6,10
|-1,97
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Şok Marketler
|9,63
|9,82
|-1,93
|Migros Ticaret
|19,88
|20,26
|-1,88
|Tüpraş
|122,00
|124,20
|-1,77
|Vakıflar Bankası
|4,45
|4,53
|-1,77
|Alarko GMYO
|49,40
|50,20
|-1,59
|Koç Holding
|18,08
|18,35
|-1,47
|Konya Çimento
|199,30
|202,00
|-1,34
|Garanti Bankası
|9,15
|9,27
|-1,29
|Odaş Elektrik
|1,58
|1,60
|-1,25
|İttifak Holding
|4,04
|4,09
|-1,22
|Koza Madencilik
|8,17
|8,27
|-1,21
|Halk GMYO
|0,89
|0,90
|-1,11
|Alarko Holding
|4,57
|4,62
|-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)