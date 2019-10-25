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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 ...

25.10.2019 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,181,22-3,28
Tukaş5,385,55-3,06
Çelebi100,90102,90-1,94
Netaş Telekom.9,209,38-1,92
Beşiktaş Futbol Yat.1,641,67-1,80
Garanti Bankası9,539,70-1,75
Zorlu Enerji1,181,20-1,67
İskenderun Demir Çelik6,286,38-1,57
Afyon Çimento4,664,73-1,48
Soda Sanayii5,785,86-1,37
Enerjisa Enerji6,286,36-1,26
Torunlar GMYO1,711,73-1,16
TAV Havalimanları24,6624,94-1,12
Anadolu Grubu Holding14,5814,74-1,09
Halk GMYO0,940,95-1,05
Şekerbank1,011,02-0,98
Doğtaş Kelebek Mobilya1,061,07-0,93
Kardemir (D)2,222,24-0,89
Akbank7,147,20-0,83
MLP Sağlık14,9115,03-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Çelebi, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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