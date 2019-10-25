Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 Tukaş 5,38 5,55 -3,06 Çelebi 100,90 102,90 -1,94 Netaş Telekom. 9,20 9,38 -1,92 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80 Garanti Bankası 9,53 9,70 -1,75 Zorlu Enerji 1,18 1,20 -1,67 İskenderun Demir Çelik 6,28 6,38 -1,57 Afyon Çimento 4,66 4,73 -1,48 Soda Sanayii 5,78 5,86 -1,37 Enerjisa Enerji 6,28 6,36 -1,26 Torunlar GMYO 1,71 1,73 -1,16 TAV Havalimanları 24,66 24,94 -1,12 Anadolu Grubu Holding 14,58 14,74 -1,09 Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05 Şekerbank 1,01 1,02 -0,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,07 -0,93 Kardemir (D) 2,22 2,24 -0,89 Akbank 7,14 7,20 -0,83 MLP Sağlık 14,91 15,03 -0,80

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)