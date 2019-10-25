Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,22
|-3,28
|Tukaş
|5,38
|5,55
|-3,06
|Çelebi
|100,90
|102,90
|-1,94
| Netaş Telekom.
|9,20
|9,38
|-1,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,67
|-1,80
|Garanti Bankası
|9,53
|9,70
|-1,75
|Zorlu Enerji
|1,18
|1,20
|-1,67
|İskenderun Demir Çelik
|6,28
|6,38
|-1,57
|Afyon Çimento
|4,66
|4,73
|-1,48
|Soda Sanayii
|5,78
|5,86
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|6,28
|6,36
|-1,26
|Torunlar GMYO
|1,71
|1,73
|-1,16
|TAV Havalimanları
|24,66
|24,94
|-1,12
|Anadolu Grubu Holding
|14,58
|14,74
|-1,09
|Halk GMYO
|0,94
|0,95
|-1,05
|Şekerbank
|1,01
|1,02
|-0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|1,07
|-0,93
|Kardemir (D)
|2,22
|2,24
|-0,89
|Akbank
|7,14
|7,20
|-0,83
|MLP Sağlık
|14,91
|15,03
|-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)