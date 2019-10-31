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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 1,78 1,85 -3,78 ...

31.10.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta1,781,85-3,78
İhlas Holding0,560,58-3,45
Arçelik17,8418,29-2,46
Eczacıbaşı İlaç3,033,09-1,94
Tekfen Holding17,0917,40-1,78
Albaraka Türk1,221,24-1,61
MLP Sağlık14,3714,58-1,44
Gözde Girişim3,583,62-1,10
Bera Holding2,922,95-1,02
Soda Sanayii5,565,61-0,89
Alarko Holding4,634,67-0,86
Ege Endüstri482,90486,60-0,76
Park Elek.Madencilik2,632,65-0,75
İttifak Holding4,034,06-0,74
Metro Holding3,103,12-0,64
Aksa10,4010,44-0,38
İş Finansal Kiralama2,612,62-0,38
Enka İnşaat5,735,75-0,35
Halkbank5,335,34-0,19
Bim Mağazalar46,9847,00-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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