Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 1,78 1,85 -3,78 İhlas Holding 0,56 0,58 -3,45 Arçelik 17,84 18,29 -2,46 Eczacıbaşı İlaç 3,03 3,09 -1,94 Tekfen Holding 17,09 17,40 -1,78 Albaraka Türk 1,22 1,24 -1,61 MLP Sağlık 14,37 14,58 -1,44 Gözde Girişim 3,58 3,62 -1,10 Bera Holding 2,92 2,95 -1,02 Soda Sanayii 5,56 5,61 -0,89 Alarko Holding 4,63 4,67 -0,86 Ege Endüstri 482,90 486,60 -0,76 Park Elek.Madencilik 2,63 2,65 -0,75 İttifak Holding 4,03 4,06 -0,74 Metro Holding 3,10 3,12 -0,64 Aksa 10,40 10,44 -0,38 İş Finansal Kiralama 2,61 2,62 -0,38 Enka İnşaat 5,73 5,75 -0,35 Halkbank 5,33 5,34 -0,19 Bim Mağazalar 46,98 47,00 -0,04

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)