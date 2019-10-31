Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|1,78
|1,85
|-3,78
|İhlas Holding
|0,56
|0,58
|-3,45
|Arçelik
|17,84
|18,29
|-2,46
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|3,09
|-1,94
|Tekfen Holding
|17,09
|17,40
|-1,78
|Albaraka Türk
|1,22
|1,24
|-1,61
|MLP Sağlık
|14,37
|14,58
|-1,44
|Gözde Girişim
|3,58
|3,62
|-1,10
|Bera Holding
|2,92
|2,95
|-1,02
|Soda Sanayii
|5,56
|5,61
|-0,89
|Alarko Holding
|4,63
|4,67
|-0,86
|Ege Endüstri
|482,90
|486,60
|-0,76
|Park Elek.Madencilik
|2,63
|2,65
|-0,75
|İttifak Holding
|4,03
|4,06
|-0,74
|Metro Holding
|3,10
|3,12
|-0,64
|Aksa
|10,40
|10,44
|-0,38
|İş Finansal Kiralama
|2,61
|2,62
|-0,38
|Enka İnşaat
|5,73
|5,75
|-0,35
|Halkbank
|5,33
|5,34
|-0,19
|Bim Mağazalar
|46,98
|47,00
|-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)