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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,46 17,78 -13,05 ...

08.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:24 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,46 17,78 -13,05
Karsan Otomotiv 1,23 1,27 -3,15
Emlak Konut GMYO 1,26 1,29 -2,33
Şişe Cam 4,50 4,60 -2,17
Anadolu Cam 3,36 3,43 -2,04
Odaş Elektrik 1,52 1,55 -1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,13 -1,77
İhlas Holding 0,57 0,58 -1,72
MLP Sağlık 15,22 15,48 -1,68
Zorlu Enerji 1,22 1,24 -1,61
Park Elek.Madencilik 2,67 2,71 -1,48
İpek Doğal Enerji 6,28 6,36 -1,26
Koza Altın 68,50 69,35 -1,23
Migros Ticaret 21,34 21,60 -1,20
Net Holding 1,76 1,78 -1,12
Torunlar GMYO 1,82 1,84 -1,09
İskenderun Demir Çelik 6,46 6,53 -1,07
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
T.S.K.B. 0,94 0,95 -1,05
Bera Holding 3,78 3,82 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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