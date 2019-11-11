Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 478,90 500,20 -4,26 Bim Mağazalar 45,94 47,72 -3,73 Odaş Elektrik 1,46 1,50 -2,67 Doğan Holding 1,64 1,68 -2,38 Polisan Holding 2,64 2,70 -2,22 MLP Sağlık 14,73 15,04 -2,06 Kardemir (D) 2,27 2,31 -1,73 Migros Ticaret 20,86 21,22 -1,70 İskenderun Demir Çelik 6,37 6,46 -1,39 Petkim 3,68 3,73 -1,34 Aselsan 18,66 18,91 -1,32 Park Elek.Madencilik 2,67 2,70 -1,11 Aksa 11,08 11,20 -1,07 Alarko Holding 4,64 4,69 -1,07 Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05 Verusa Holding 15,17 15,32 -0,98 Şekerbank 1,03 1,04 -0,96 Çemaş Döküm 1,09 1,10 -0,91 Alarko GMYO 53,85 54,30 -0,83 Emlak Konut GMYO 1,26 1,27 -0,79

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)