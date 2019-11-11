Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|478,90
|500,20
|-4,26
|Bim Mağazalar
|45,94
|47,72
|-3,73
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,50
|-2,67
|Doğan Holding
|1,64
|1,68
|-2,38
|Polisan Holding
|2,64
|2,70
|-2,22
|MLP Sağlık
|14,73
|15,04
|-2,06
|Kardemir (D)
|2,27
|2,31
|-1,73
|Migros Ticaret
|20,86
|21,22
|-1,70
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|6,46
|-1,39
|Petkim
|3,68
|3,73
|-1,34
|Aselsan
|18,66
|18,91
|-1,32
|Park Elek.Madencilik
|2,67
|2,70
|-1,11
|Aksa
|11,08
|11,20
|-1,07
|Alarko Holding
|4,64
|4,69
|-1,07
|Halk GMYO
|0,94
|0,95
|-1,05
|Verusa Holding
|15,17
|15,32
|-0,98
|Şekerbank
|1,03
|1,04
|-0,96
|Çemaş Döküm
|1,09
|1,10
|-0,91
|Alarko GMYO
|53,85
|54,30
|-0,83
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|1,27
|-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)