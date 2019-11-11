Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 478,90...

11.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:10Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri478,90500,20-4,26
Bim Mağazalar45,9447,72-3,73
Odaş Elektrik1,461,50-2,67
Doğan Holding1,641,68-2,38
Polisan Holding2,642,70-2,22
MLP Sağlık14,7315,04-2,06
Kardemir (D)2,272,31-1,73
Migros Ticaret20,8621,22-1,70
İskenderun Demir Çelik6,376,46-1,39
Petkim3,683,73-1,34
Aselsan18,6618,91-1,32
Park Elek.Madencilik2,672,70-1,11
Aksa11,0811,20-1,07
Alarko Holding4,644,69-1,07
Halk GMYO0,940,95-1,05
Verusa Holding15,1715,32-0,98
Şekerbank1,031,04-0,96
Çemaş Döküm1,091,10-0,91
Alarko GMYO53,8554,30-0,83
Emlak Konut GMYO1,261,27-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:02 "Türkiye'nin turizm trafiği çok hızla artıyor"
15:57 ABD’den Irak’a erken seçim çağrısı
15:56 Budget'tan Red'lilere yüzde 40 indirim
15:55 LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür'lüğü'ne Berna Akyüz Öğüt atandı
15:47 Makine sektöründen 10 ayda 14.8 milyar dolarlık ihracat
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:04:39