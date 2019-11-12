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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,430,46-6,52
Yataş6,016,31-4,75
Gersan Elektrik2,322,42-4,13
Parsan13,2713,76-3,56
Fenerbahçe Futbol16,1016,56-2,78
Galatasaray Sportif1,681,71-1,75
Bim Mağazalar45,1245,92-1,74
Ülker Bisküvi20,5420,90-1,72
İhlas Holding0,600,61-1,64
Anadolu Cam3,353,40-1,47
Doğuş Otomotiv9,129,25-1,41
Deva Holding7,827,92-1,26
MLP Sağlık14,5514,72-1,15
Beşiktaş Futbol Yat.2,192,21-0,90
TAV Havalimanları27,5827,80-0,79
Karsan Otomotiv1,291,30-0,77
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,671,68-0,60
Verusa Holding15,4215,50-0,52
Anadolu Efes20,2820,38-0,49
Ege Endüstri479,00480,90-0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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