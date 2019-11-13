Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44 ...

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,201,23-2,44
Yataş5,845,95-1,85
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,641,67-1,80
Tukaş6,406,50-1,54
Kordsa Teknik Tekstil11,6011,77-1,44
Turkcell13,1913,35-1,20
Şekerbank1,041,05-0,95
Doğtaş Kelebek Mobilya1,161,17-0,85
Zorlu Enerji1,251,26-0,79
Türk Telekom6,946,99-0,72
Ereğli Demir Çelik7,337,38-0,68
Arçelik18,5418,64-0,54
Gersan Elektrik2,272,28-0,44
Otokar144,40144,90-0,35
Verusa Holding15,4315,48-0,32
Türk Hava Yolları13,3013,34-0,30
Petkim3,693,70-0,27
Göltaş Çimento13,8913,92-0,22
Sabancı Holding8,878,88-0,11
Netaş Telekom.9,949,95-0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:11 BİST100 yüzde 0.82 yükseldi,dolar 5.75 lirada
18:10 Kapalıçarşı'da altın
18:01 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçeleri
17:52 Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi
17:52 Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:18:20