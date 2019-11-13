Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44 Yataş 5,84 5,95 -1,85 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,67 -1,80 Tukaş 6,40 6,50 -1,54 Kordsa Teknik Tekstil 11,60 11,77 -1,44 Turkcell 13,19 13,35 -1,20 Şekerbank 1,04 1,05 -0,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,17 -0,85 Zorlu Enerji 1,25 1,26 -0,79 Türk Telekom 6,94 6,99 -0,72 Ereğli Demir Çelik 7,33 7,38 -0,68 Arçelik 18,54 18,64 -0,54 Gersan Elektrik 2,27 2,28 -0,44 Otokar 144,40 144,90 -0,35 Verusa Holding 15,43 15,48 -0,32 Türk Hava Yolları 13,30 13,34 -0,30 Petkim 3,69 3,70 -0,27 Göltaş Çimento 13,89 13,92 -0,22 Sabancı Holding 8,87 8,88 -0,11 Netaş Telekom. 9,94 9,95 -0,10

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)