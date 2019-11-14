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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.

14.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:28Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
T. Halk Bankası5,815,94-2,19
Tüpraş124,30126,40-1,66
Şişe Cam4,494,56-1,54
Akbank7,537,64-1,44
Bim Mağazalar45,2645,88-1,35
Garanti Bankası9,829,95-1,31
Kardemir (D)2,342,37-1,27
Vakıflar Bankası4,764,82-1,24
Çelebi100,30101,50-1,18
Otokar142,40144,00-1,11
Halk GMYO0,960,97-1,03
TAV Havalimanları27,3227,60-1,01
Şekerbank1,031,04-0,96
Aselsan19,1119,28-0,88
Doğuş Otomotiv9,139,21-0,87
Gersan Elektrik2,302,32-0,86
Ereğli Demir Çelik7,247,30-0,82
İş Bankası (C)6,236,28-0,80
Aksa11,3111,40-0,79
Emlak Konut GMYO1,291,30-0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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