Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T. Halk Bankası 5,81 5,94 -2,19 Tüpraş 124,30 126,40 -1,66 Şişe Cam 4,49 4,56 -1,54 Akbank 7,53 7,64 -1,44 Bim Mağazalar 45,26 45,88 -1,35 Garanti Bankası 9,82 9,95 -1,31 Kardemir (D) 2,34 2,37 -1,27 Vakıflar Bankası 4,76 4,82 -1,24 Çelebi 100,30 101,50 -1,18 Otokar 142,40 144,00 -1,11 Halk GMYO 0,96 0,97 -1,03 TAV Havalimanları 27,32 27,60 -1,01 Şekerbank 1,03 1,04 -0,96 Aselsan 19,11 19,28 -0,88 Doğuş Otomotiv 9,13 9,21 -0,87 Gersan Elektrik 2,30 2,32 -0,86 Ereğli Demir Çelik 7,24 7,30 -0,82 İş Bankası (C) 6,23 6,28 -0,80 Aksa 11,31 11,40 -0,79 Emlak Konut GMYO 1,29 1,30 -0,77

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)